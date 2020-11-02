Сроки изъятия детей по решению суда могут сократить в РФ

Москва, 2 ноября. Депутаты Госдумы могут до конца года одобрить законопроект об изъятии детей из семей решению суда в течение 24 часов.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева пояснила «Известиям», что речь идет о тех случаях, когда жизни и здоровью ребенка что-то угрожает.

«Таких случаев масса, мы слышим о них каждый день. То ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна», — отметила парламентарий.

Она добавила, что комитет по вопросам семьи, женщин и детей положительно оценил этот законопроект и поддержал его. Плетнева считает, что авторы этой инициативы в лице депутата Госдумы Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса «абсолютно правы».