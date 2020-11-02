Близкий друг «пропавшего» Андрея Губина рассказал о его местонахождении

Москва, 2 ноября. Пропавший поп-певец Андрей Клементьев, известный под псевдонимом Андрей Губин, отдыхает в Египте. Об этом заявил бизнесмен Владимир Бурмяков, сообщает StarHit.

Исполнитель хитов «Зима-холода» и «Девушки, как звезды» на протяжении многих лет ведет отшельнический образ жизни. Он не посещает светские мероприятия, не выпускает новые альбомы и редко появляется на фотографиях фанатов, которые его встречают на улицах. В последнее время певец полностью выпал из поля зрения, что забеспокоило многих поклонников его творчества.

Его музыкальный продюсер Тарас Ващишин особенно переживал по этому поводу, поскольку Губин не отвечал на его звонки и сообщения. Однако предприниматель Владимир Бурмяков раскрыл местоположение исполнителя. По его словам, артист сейчас находится на отдыхе в Египте. Он уехал туда сразу после того, как открыли границы. Возвращаться звезда российской эстрады пока не планирует

«Мы общались три дня назад, у него все в порядке», — заявил близкий друг Губина, бизнесмен Владимир Бурмяков.

Московский номер музыканта выключен с 10 сентября — в тот день он последний раз появлялся в мессенджерах и соцсетях. Похоже, что за границей певец перешел на местный номер, с которого и поддерживает связь с близкими. Андрей Губин и Владимир Бурмяков знакомы много лет. На протяжении жизни они не теряли связь и часто проводили время на отдыхе в Таиланде, играли в футбол, а также отмечали торжественные события.