Названы первые признаки биполярного расстройства

Москва, 2 ноября. Биполярное расстройство может оказать вред не только больному, но и окружающим людям. О причинах и симптомах заболевания рассказали эксперты.

Обычно биполярным расстройством страдают люди в возрасте от 15 до 20 лет, но более уязвимый возраст — 21 год. Эта болезнь имеет определенные особенности, например, у женщин все начинается с депрессии, у мужчин — расстройство проявляется в маниакальном виде.

Одна из причин заболевания — наследственность. Нередко бывают случаи, когда у одного из родителей наблюдается недуг, в таком случае вероятность появления расстройства у ребенка составляет 50%.

Порой причиной расстройства является ситуация, при которой травмируется психика человека. Также влияние оказывают определенные заболевания, например, черепно-мозговая травма, интоксикация и различные патологии внутренних органов.

Первые сигналы биполярного расстройства — депрессия и маниакальные эпизоды. Депрессивный эпизод при биполярке может проявлять себя в виде плохого настроения, замедленного мышления, заторможенности действий, сильной утомляемости. Маниакальный вид имеет следующий характер: повышенное настроение, максимально ускоренный темп мышления, завышенная самооценка, человек находится в постоянном возбуждении, пишет Infox.ru.