Алтайский памятник очкам Джона Леннона попал в топ-100 самых необычных в РФ

Москва, 2 ноября. Памятник «Очки Джонна Леннона», который находится в туркомплексе «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае, включен в сотню самых необычных скульптур в России.

Данное решение приняли организаторы конкурса: онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» и телеканал «Моя Планета». Они включили скульптуру в десятку полуфиналистов из Сибири. Всего в отборе присутствуют десять участников, которые разделены на десять групп. Из каждой группы будет выбран победитель, который пройдет в финал. В финальном этапе определится самая необычная скульптура России.

Очки были установлены в 2016 году поклонниками творчества одного из основателей группы The Beatles. Памятник представляет собой большие металлические очки, похожие на те, что носил Леннон. На них также нанесен автограф рок-музыканта.