МВБ исключило возможность вмешательства извне в выборы президента США

Нью-Йорк, 2 ноября. Иностранные структуры не обладают необходимыми знаниями и опытом для оказания влияния на результаты президентских выборов в США, которые состоятся уже 3 ноября.

Заявил об этом глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кристофер Кребс. Он в эфире телеканала Fox News призвал соотечественников не придавать особого значения возможным помехам во время голосования, таким как падение вебсайта или ошибки в конфигурации.

«Мы определенно не видим какой-либо зарубежной державы, способной изменить хотя бы один отданный голос. Американцам необходимо быть уверенными в защищенности своего голосования», — отметил Кребс.

Американские специалисты за четыре года научились, как нейтрализовать любые угрозы в киберпространстве всего за 27 часов. Таких успехов удалось достичь благодаря повышению информированности пользователей, проектированию разных сценариев вмешательства и развитию отношений с властями 50 штатов США, заключил Кребс.