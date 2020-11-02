Названы самые неудачные модели автомобилей на вторичном рынке в России

Москва, 2 ноября. Автоэксперты назвали модели автомобилей, от которых стоит отказаться при выборе подержанной машины. Всего в список вошли пять таких моделей.

Первой из таких машин является Chery Amulet. Часто эту модель можно найти по рекордно низкой цене, однако на этом ее плюсы обычно заканчиваются. Автомобиль получил низкую оценку по качеству кузова. В случае столкновения машина может буквально превратиться в груду металла, передает «Автовзгляд».

Следом идет Daewoo Nexia первых поколений, стоимость которой на вторичном рынке может составлять 120 тысяч рублей. Эксперты не советуют эту марку из-за ее возраста и высокого риска сквозной коррозии кузова.

Модель Mazda RX-8 станет слишком дорогой в обслуживании. Ее роторный мотор нуждается в капитальном ремонте каждые 100 тысяч км. Кроме того, в России сложно найти детали на эту модель, что делает ремонт сильно затратным.

Известный Mercedes-Benz G-Class или «Гелендваген» тоже отличается дорогим обслуживанием. Модель оснащена дизельным двигателем, который быстро выходит из строя из-за низкокачественного топлива. «Гелендваген» часто становится жертвой угонщиков, что повышает риск купить автомобиль с «криминальным прошлым».

Последним в списке стал Range Rover третьего поколения. Модель 2005–2009 годов выпуска можно найти по цене около миллиона рублей. В этом случае речь снова идет о дороговизне деталей. Эксперты предупреждают, что ремонт такой машины может обойтись дороже ее общей стоимости.