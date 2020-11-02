Два человека погибли в ДТП с участием грузового автомобиля в Татарстане

Казань, 2 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика унесло жизни двух человек. Авария произошла на 9 км трассы «Казань — Ульяновск».

По предварительным данным, столкновение двух автомобилей произошло вечером 31 октября. Водитель Лады «Гранты» совершил опасный маневр и выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в большегруз. От полученного удара легковая машина вылетела с трассы в кювет, а грузовик развернулся поперек дороги, сообщает «Реальное время».

В результате происшествия погибли два человека. Еще двое были срочно госпитализированы с серьезными травмами. Точная причина аварии на данный момент устанавливается. По одной из версий, ДТП могло произойти из-за плохой видимости.