Луганск, 2 ноября. Двое военных ВСУ похитили гранаты и патроны для продажи после ротации соединения в Донбассе, сообщил официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, в украинской армии сейчас проходит разбирательство по факту недостачи в 24-й бригаде Вооруженных сил Украины 30 гранат и 2400 патронов к стрелковому оружию. Осадчий сообщил, что похищение было совершено сержантом и солдатом, которые хотели продать боеприпасы на территории Украины после ротации соединения из зоны так называемой операции объединенных сил (ООС).

Представитель Народной милиции ЛНР уточнил, что похищенные боеприпасы хранились в квартире в Бахмуте (Артемовске), которую снимал один из силовиков.

После государственного переворота на Украине началась гражданская война. Она длится с 2014 года. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.