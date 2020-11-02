Вице-премьер Украины Резников рассказал о своих планах по зачистке Донбасса

Киев, 2 ноября. Киев в случае возвращения Донбасса в свой состав намерен отправить в регион специально подготовленных людей, заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Он в эфире «5 канала» косвенно дал понять масштабы политической зачистки в ДНР и ЛНР, которую готов провести Киев после их «возвращения» в состав Украины. По его словам, к этому необходимо готовиться заранее.

«Нам нужен 21 миллиард долларов только для восстановления, это по оценкам Венского института, это не я и не украинские экономисты считали. Это огромный пласт работы, надо это понимать и уже готовить людей», — сказал Резников.

По его словам, в Киеве хотят создать центр, где будут готовить для поездок в Донбасс людей, представляющих киевскую власть. Чиновник утверждает, что в Донбасс отправят своих мэров, учителей, журналистов, которые будут уже знать, как работать с жителями ДНР и ЛНР.

Гражданская война на Украине вспыхнула в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Отказавшись подчиняться новым властям, отдельные части Луганской и Донецкой областей объявили о независимости и учреждении ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.