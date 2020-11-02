Две церкви полностью сгорели за ночь в Канаде

Манси, 2 ноября. Две церкви сгорели за минувшую ночь на территории города канадской провинции Онтарио. Подробности инцидентов сообщил телеканал СTV.

Возгорание религиозных учреждений произошло с интервалом в шесть часов 1 ноября. Первый пожар возник примерно 00.30 по местному времени. Прибывшие к месту событий сотрудники спасательной службы увидели, что храм весь охвачен огнем. Сообщается, что расположенные в семи километрах друг от друга церкви полностью выгорели.

В результате инцидентов жертв и пострадавших удалось избежать. По факту произошедшего правоохранительные органы Канады возбудили расследование.

Сейчас продолжается работа по выяснению всех обстоятельств случившегося. Стражи правопорядка отметили, что не исключают версию поджога.