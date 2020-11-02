Netflix выпустит документальный сериал о самых странных мировых турнирах

Москва, 2 ноября. Стриминговый сервис Netflix покажет серию документальных фильмов про странные мировые турниры. Всего в проекте будет шесть эпизодов.

Первый документальный фильм будет посвящен «сырным бегам» в Великобритании, которые проводятся каждый год в мае. Участникам турнира необходимо быстрее остальных докатить до финишной черты сырное колесо по очень крутому склону.

Второй фильм будет посвящен состязанию по поеданию перца чили. Зрителей познакомят с закулисьем этого соревнования и расскажут о том, на что готовы его участники ради победы.

Следующая картина расскажет о турнире необычных причесок, который ежегодно проходит в Новом Орлеане. На нем стилистам будет необходимо за 90 минут сделать самую креативную и необычную прическу. При этом можно использовать любые предметы.

Четвертый эпизод покажет подробности соревнования по игре в Йо-Йо. Когда-то оно было очень популярным среди подростков. Его проводят в Кливленде в штате Огайо.

Также Netflix представит фильм о чемпионате Европы по танцам с собаками, продолжающим до сих пор набирать обороты. На нем собаки не только танцуют, но и выполняют потрясающие трюки.

Последняя серия будет посвящена турниру по прыжкам лягушек, который проводится в Калифорнии. Победитель этого соревнования получает не только кубок, но и денежный приз.