Доктор Комаровский выступил против насильственной украинизации

Киев, 2 ноября. Украинский врач Евгений Комаровский признался в любви к государственному языку. Он объяснил, почему не употребляет его в речи.

Медик отметил, что с большим уважением относится к украинскому языку, но не поддерживает его насильственное использование. Он готов заговорить на нем, но только когда это перестанет быть обязательством и приказом.

«Но буду разговаривать на нем тогда, когда это будет не обязанность. Когда нам перестанут выкручивать руки, когда это будет мой осознанный выбор, а не насилие надо мной», — цитирует Комаровского издание «Украина.ру».

Врач считает глупой и ошибочной политику насильственной украинизации. По словам Комаровского, все конфликты и запреты на эту тему вызывают у людей неприязнь к украинскому языку.

Украина в 2014 году начала вводить жесткие ограничения на русский и другие языки национальных меньшинств. Почти во всех сферах жизни в стране запрещено использовать любой язык, кроме национального.