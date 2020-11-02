Загорелся один из участков газопровода «Прогресс» на Ямале

Москва, 2 ноября. Один из участков магистрального газопровода «Прогресс» возгорелся на Ямале. В результате происшествия никто не пострадал.

Официальное сообщение о возгорании «Прогресса» было опубликовано на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго. Согласно их данным, подача газа с 32-го по 60-й километр газопровода отключена.

«2 ноября в 00.45 на 59-м км магистрального газопровода «Ямбург — западная граница СССР» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ДЗО ПАО «Газпром») диаметром 1 400 мм произошел разрыв с возгоранием при давлении 70 атмосфер», — говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве уточнили никаких ограничений по подаче газа до конечных потребителей нет. Вводятся только временные локальные меры.