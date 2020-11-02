Раскрыты ноябрьские изменения законодательства России

Москва, 2 ноября. Российское законодательство в ноябре 2020 года ждет ряд изменений. Они затронут социальные выплаты, автотранспорт и электронный документооборот, передает РБК.

Малообеспеченным семьям в РФ с 1 ноября станет легче получать пособия на детей от трех до семи лет. В частности им больше не нужно будет предоставлять сведения об алиментах. Этим будут заниматься госорганы с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.

Автомобилисты по всей России с 1 ноября смогут самостоятельно оформить электронное извещение о ДТП, при условии, что оба участника аварии зарегистрированы на портале госуслуг и как минимум у одного из них имеется приложение «Помощник ОСАГО». Раньше подобная услуга была доступна только Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Татарстану, пишет Deita.ru.

С 1 ноября в России перестанут оформлять бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) на выпущенные и ввозимые автомобили. При этом водители, которые уже имеют бумажную версию ПТС, смогут и дальше ею пользоваться.

До 30 ноября на все грузовые автомобили в РФ с массой от 3,5 до 12 тонн необходимо будет установить тахографы. Они будут отслеживать правильный режим труда и отдыха водителя.

Производители и продавцы автошин с 1 ноября 2020 до 1 марта 2021 года должны будут промаркировать все нереализованные остатки, введенные в оборот до 1 ноября.