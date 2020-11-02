Пушков рассказал об упущенном шансе Украины на лучшую жизнь

Москва, 2 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал об упущенном Киевом шансе, говоря о возможности Украины превратиться во Францию.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что сделать из Украины Францию не получится при жизни следующего поколения украинцев. По его словам, стране нужно как минимум 40 лет, чтобы догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения, при этом сверхзадача для украинских властей — выйти на уровень Белоруссии и России.

Член Совета Федерации, комментируя заявление украинского парламентария, сообщил, что у Киева был шанс повысить уровень жизни. По его словам, это было возможно, развивая торгово-экономические связи и с Россией, и с Европой.

«При такой политике в 2011-2013 темпы роста экономики страны были приличные, ВВП приблизился к 200 млрд долл. Но был раскручен майдан и Украина свой шанс провалила», — пояснил российский политик в своем Twitter.

Отношения между Киевом и Москвой усугубились после государственного переворота на Украине. Новое руководство Киева голословно обвинило РФ во «вмешательстве», Москва все обвинения категорически отвергает.