Создатель МБР Соломонов оценил потенциал ядерных сил РФ

Москва, 2 ноября. Сейчас ядерный потенциал РФ является «гарантировано избыточным». Об этом заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.

Создатель стратегических ракетных комплексов «Тополь», «Булава» и «Ярс» уточнил для журнала «Национальная оборона», что речь идет о стратегическом ядерном потенциале России, направленном на обеспечение национальной безопасности страны.

«Сейчас этот потенциал гарантированно избыточен», — подчеркнул Соломонов.

Академик РАН также добавил, что в настоящее время невозможно остановить совершенствование вооружения, поэтому в этом процессе не должно быть соревновательности и политики. По его словам, сейчас речь идет о «минимальной разумной достаточности».