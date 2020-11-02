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Создатель МБР Соломонов оценил потенциал ядерных сил РФ

Создатель МБР Соломонов оценил потенциал ядерных сил РФ

Москва, 2 ноября. Сейчас ядерный потенциал РФ является «гарантировано избыточным». Об этом заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.

Создатель стратегических ракетных комплексов «Тополь», «Булава» и «Ярс» уточнил для журнала «Национальная оборона», что речь идет о стратегическом ядерном потенциале России, направленном на обеспечение национальной безопасности страны.

«Сейчас этот потенциал гарантированно избыточен», — подчеркнул Соломонов.

Академик РАН также добавил, что в настоящее время невозможно остановить совершенствование вооружения, поэтому в этом процессе не должно быть соревновательности и политики. По его словам, сейчас речь идет о «минимальной разумной достаточности».

«При этом минимальная разумная достаточность определяется, прежде всего, критерием, о котором я неоднократно говорил на всех уровнях, включая самый верхний. Имею в виду использование универсального критерия «стоимость – эффективность», — сказал генконструктор МИТ.

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