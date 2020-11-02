Названы звездные диеты, которые сохраняют молодость и стройность

Москва, 2 ноября. Российские и голливудские звезды сохраняют стройность, придерживаясь определенных правил питания. В частности, они переходят на вегетарианство и сыроедение.

Американская актриса Деми Мур практикует веганство и сыроедение. По ее словам, сырая пища помогает телу «никогда не чувствовать голода». Основа ее рациона — фрукты и овощи с минимальной термической обработкой. Звезда любит салаты, рис с соевым соусом, бобы, фасоль, спаржу и шпинат.

Певице Бейонсе удалось в достаточно короткий промежуток времени скинуть почти 30 килограммов. Звезда вместе со специалистом разработала 22-дневную диету. Она исключила мясом, салаты, смузи, отказалась от мучных изделий и алкоголя.

Еще один знаменитый вегетарианец — актер и солист группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето. После того как артисту диагностировали подагру и выявили другие проблемы со здоровьем, Лето решил полностью отказаться от мяса. Такое решение явно пошло знаменитости на пользу — в свои 48 он едва ли выглядит старше 30 лет.

Вегетарианства придерживаются Дженнифер Лопес, Хоакин Феникс, Натали Портман, Мадонна, Ариана Гранде, Джессика Честейн.

Среди российских селебрити, которые отказались от мяса, — Сати Казанова и Лайма Вайкуле. Бывшая солистка группы «Фабрика» призналась, что новый подход к питанию позволяет ей чувствовать себя энергичной. Она ест каши, зерновые смеси, супы-пюре из шпината и тыквы, салаты с овощами.

Вайкуле убеждена, что красота не совместима с жестокостью. Поэтому знаменитость не употребляет мяса, пишет РИА Новости.

За долгие годы веганства артистка разработала экспресс-диету для похудения, которая включает в себя много бурого риса, яблок и воды. В обычное время Вайкуле ест чистые продукты, овощи и фрукты, отказывается от сладкого.