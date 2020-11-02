Пилот из США оценил боевой потенциал советского МиГ-29

Москва, 2 ноября. Советский истребитель МиГ-29 — это очень маневренная машина, для владения которой нужна ситуационная осведомленность.

Соответствующее мнение огласил отставной пилот ВВС США Гай Рэйзер, который принимал участие в испытаниях совестного истребителя на учениях в Польше. Перевод материала The National Interest предоставило издание «ПолитРоссия».

Бывший американский пилот рассказал, что он и его сослуживцы подготавливали польских летчиков, которые летали на МиГ-29, после вступления Польши в НАТО в 1999 году. Один из учебных полетов ему довелось провести на советском истребителе.

«Самолет был очень маневренным, когда это было необходимо, но, казалось, для этого требовалось очень много топлива», — рассказал Рэйзер.

Такую оценку отставного летчика из США советский истребитель получил в сравнении с американским F-15E.