«Автостат» назвал регионы РФ с наибольшим количеством автомобилей из Китая

Москва, 2 ноября. Несмотря на пандемию COVID-19, в России продолжают расти продажи автомобилей из Китая. Наибольшей популярностью китайский транспорт пользуется в Республике Тыва.

Согласно данным «Автостата», на Тыву с начала 2020 года пришлись 11% от продаж новых автомобилей из Китая по всему рынку автопрома в России. Второе место в рейтинге заняла Республика Хакасия, доля составила 8%. Закрывает тройку лидеров Мурманская область с 7,6%.

Также китайские автомобили пользуются спросом в Иркутской области. Доля рынка новых авто из Китая в этом регионе составила 6,6%. За ней следует Калининградская область — 6,2% от общих продаж по РФ. Кроме того, в этот рейтинг попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Владимирская, Псковская и Астраханская области.