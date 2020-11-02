Супруга звезды «Человека-паука» Тоби Магуайра подала на развод

Нью-Йорк, 2 ноября. Популярный голливудский актер Тоби Магуайр в скором времени станет холостяком. Его супруга Дженнифер Мейер официально подала заявление на расторжение брака.

Первая информация о разногласиях в паре появилась в 2016 году. После этого влюбленные никак не комментировали сообщения в прессе и фанаты предположили, что они все еще вместе. Магуайр и Мейер часто появлялись на различных светских мероприятиях и не подавали вида, что расстались. Однако теперь стало известно, что Мейер официально подала бумаги на развод. Она обратилась в суд Лос-Анджелеса и ждет, что процесс расторжения брака будет запущен в ближайшее время, передает портал TMZ.

Тоби Магуайр женился на дизайнере Дженнифер Мейер в 2007 году. За 13 лет совместной жизни у них родились двое детей: 11-летний сын Отис Тобиас и 13-летняя дочь Руби Свитхарт. Сообщается, что бывшим влюбленным нужно будет решить вопрос опеки над детьми, поэтому процесс развода может затянуться на неопределенный срок.

Актер с 2018 года встречается с моделью Татьяной Дитеман. Папарацци не раз замечали их вместе, когда они прогуливались по улицам города. Мейер также завела новые отношение. Ее новым партнером стал агент NBA Рич Пол.

Наибольшую популярность Тоби Магуайр завоевал после съемок в трилогии Сэма Рэйми «Человек-паук». Именно после роли супергероя актера стали приглашать в крупные проекты. Позднее он снялся в таких фильмах, как «Братья», «Великий Гэтсби», а также «Жертвуя пешкой».