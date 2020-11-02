Назван лидер российского кинопроката на выходных

Москва, 2 ноября. Фильм «Ведьмы» режиссера Роберта Земекиса возглавил российский кинопрокат на выходных. Картина собрала более 40 млн рублей за два дня.

Кинолента «Ведьмы» является ремейком одноименного фильма 1989 года. Проект был неоднозначно воспринят кинокритиками, которые посчитали, что новый фильм ничем не лучше своего предшественника. Несмотря на это, в день премьеры картина собрала 19 млн рублей. А за два дня — 40 млн рублей, передает kinobusiness.com.

Второе место по сборам в РФ на выходных заняла комедия «Дедушка нелегкого поведения» с Робертом Де Ниро и Умой Турман (6 млн рублей). На третьей позиции расположился анимационный фильм «Повелитель драконов» (3,3 млн рублей).