Писатель Клайв Баркер выступит в роли продюсера «Восставшего из ада» от HBO

Нью-Йорк, 2 ноября. Автор романа «Восставший из ада» Клайв Баркер стал продюсером одноименного сериала. Новый проект выйдет на HBO.

Сценаристами сериала станут Марк Верхайден, известный по работе в медиафраншизе «Звездный крейсер «Галактика», а также Майкл Догерти. Режиссером первых эпизодов станет Дэвид Гордон Грин, который знаком любителям кино по трилогии «Хеллоуин».

Клайв Баркер в своем заявлении порадовался тому, что его произведение снова появится на экранах. Он рассказал зрителям, что собирается удивить их увлекательным сюжетом. Создатели проекта планируют не только сделать ремейк оригинальной повести, но и расширить ее.

Серия ужасов «Восставший из ада» впервые появилась в 1987 году. Она состоит из десяти эпизодов. Ее сюжет рассказывает о существах сенобитах, которые живут в аду.