Власти Германии ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса

Берлин, 2 ноября. Новые антикоронавирусные меры вступили в силу на территории Германии с понедельника. Ограничения вводятся как минимум на месяц — до конца ноября.

Соглашение об этом было достигнуто между немецким правительством и главами федеральных земель 28 октября. Срок действия ограничений может быть продлен, а сами меры могут ужесточить. Изменения эпидемиологической ситуации в стране напрямую влияют на эти два фактора.

Нововведение предполагает закрытие гастрономических заведений для обычного посещения. Теперь они могут обслуживать гостей только если у них заказ на вынос. Также деятельность временно прекращают фитнес-клубы, тату-салоны, кинотеатры и другие общественные места.

Новые ограничения оказались менее жесткими, чем весной. Сейчас, в отличие от предшествующего локдауна, продолжают работу детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. Однако только при условии строго соблюдения антикоронавирусных мер.