Определена дата выпуска новых двигателей для космических ракет в России

Москва, 2 ноября. Новые двигатели РД-182 и РД-120МС для космических ракет будут выпущены в России в 2022 году. Данная информация появилась на портале «Главкосмоса».

Разработка силовой установки РД-182 и двигателя РД-120МС, которые предназначены для перспективных российских и зарубежных космических ракет, началась в 2019 году. Закончить работу планируется в 2022 году. Прототип этих двигателей производился на Украине.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что власти некоторых стран связывались с Россией по вопросу покупки ракетных двигателей РД-120. Известно, что на данный момент Россия поставляет на экспорт двигатели РД-180 и РД-181. Они предназначены для ракет Atlas и Antares, которые произведены в США.