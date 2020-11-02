Постаревшие Агутин и Варум разочаровали фанатов «обычным» видом

Москва, 2 ноября. Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум опубликовали семейное фото с загородного отдыха. Внешний вид артистов не впечатлил их поклонников.

Фотография была опубликована на странице Агутина в социальной сети Instagram. На снимке крупным планом запечатлены лица артистов на фоне загородного осеннего пейзажа. Супруги позируют в теплых шапках и удобной одежде. На лице Анжелики Варум совершенно нет макияжа.

Поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию. Некоторые обратили внимание, что время сильно изменило когда-то ярких звезд и сделало из них «обычных» людей.

«Вы стали обычными людьми, а были звезды», — написал один из комментаторов.

Однако многие положительно оценили фотографию. Фанаты посчитали снимок душевным и уютным. Комментаторы обратили внимание, что супруги выглядят счастливыми и спокойными.

«Единственные, кто не разочаровал. Счастья вам бесконечного», — написала одна из подписчиц.

«Уважаю что фотография без фотошопа. Прекрасно выглядите. И вид за вами красивый», — отметил другой фанат.

Звездная пара Леонида Агутина и Анжелики Варум является одной из самых крепких на отечественной эстраде. Их совместная семейная жизнь продолжается уже 20 лет. Они не только живут вместе, но и гастролируют.