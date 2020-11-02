Двое полицейских эвакуировали 18 человек из горящего дома в Приморье

Находка, 2 ноября. Двое сотрудников правоохранительных органов спасли 18 человек и их питомцев из горящего дома. Информацию об этом передает УМВД России по Приморскому краю.

Сигнал о возгорании поступил в полицию от жильцов из соседней квартиры. Прибывшие на место событий стражи правопорядка Владислав Гурницкий и Сергей Щапов немедленно приступили к спасению людей, предварительно обесточив здание. Они стучали в каждую дверь и помогали людям покинуть дом.

«Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские стали оповещать жильцов о необходимости покинуть квартиры», — сказано в сообщении ведомства.

Также им удалось спасти сообщившую о пожаре женщину. Она вместе с супругом и собакой оказались заблокирована в квартире из-за густого дыма. Полицейские забрались по оконным решеткам на второй этаж и эвакуировали жильцов. Сейчас рассматривается вопрос о поощрении правоохранителей за предотвращение трагических последствий.