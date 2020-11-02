СМИ составили список из десяти всемирно известных изменников

Москва, 2 ноября. Культурист и предприниматель Арнольд Шварценеггер недавно изменил своей супруге с домработницей, которая работает на семью звезды уже 20 лет.

Скандал потянул за собой и другие истории — выяснилось, что Шварценеггер имел интимную связь с актрисой, с которой они вместе снимались в кино. Другие актеры Эдди Сибриан и Джесси Джеймс также неоднократно изменяли своим женам, передает Infox.ru.

Спортсмены Тайгер Вудс и Коби Брайант устанавливали рекорды и в личной жизни. Первый изменил жене 120 раз, а второй — 105, меняя по десять любовниц в год. Актер Чарли Шин не смог удержаться от соблазна интимной связи на стороне, его коллега Джуд Лоу оставил жену с тремя детьми почти сразу после рождения младшей дочери.

Лидер известной группы The Rolling Stones Мик Джаггер не один раз встречался с несколькими женщинами одновременно. Актер Эштон Кутчер будучи в браке с Дэми Мур, имел связи на стороне. Есть в списке рекордсменов-изменщиков и женщина — актриса Клэр Дэйнс.