Гражданам РФ могут начать возмещать плату за тесты на коронавирус

Москва, 2 ноября. Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили возмещать расходы граждан РФ за тесты на COVID-19, сделанные в частных клиниках.

Соответствующее предложение было направлено главному санитарному врачу РФ Анне Поповой. Инициатива предусматривает возмещение финансовых убытков для тех людей, чей тест на COVID-19 показал положительный результат, а также для их семей, передают «Известия».

Эта инициатива была разработана после того, как в Союз потребителей и КонфОП начали поступать жалобы от членов семей пациентов, которым диагностировали коронавирус. Суть претензий заключается в том, что из-за больших очередей в государственных клиниках, им приходится обращаться в частные медицинские учреждения, чтобы пройти ПЦР тесты.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ считает, что возмещение подобных расходов на себя мог бы взять Фонд обязательного медицинского страхования. Он добавил, что чеки об оплате ПЦР тестов можно было бы сделать основанием для выплаты компенсации.