Перечислены губительные для почек продукты

Москва, 2 ноября. Почки отвечают за очищение организма от токсинов, поэтому этот двойной орган необходимо как можно меньше нагружать, передает «Рамблер».

Главный враг почек — алкоголь, так как спиртные напитки вынуждают работать орган на пределе. Организм страдает от нехватки жидкости, а почкам трудно заниматься фильтрацией загустевшей крови. Стоит отказаться от соли, так как из-за нее развивается гипертония и появляется отечность. Огромное количество сахара содержится в сладкой газировке, этот продукт поднимает уровень глюкозы, что запускает развитие сахарного диабета и образование камней в почках.

Кофе может стать опасным напитком для почек и органов пищеварения, если выпивать более трех чашек в день, а также употреблять натощак. Фастфуд — еще одно зло, так как продукты быстрого питания содержат множество вредных добавок и соли, они способствуют ожирению, повышению холестерина и образованию тромбов.