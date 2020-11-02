Ужесточение норм для дронов в России перенесли на 2021 год

Москва, 2 ноября. Правительство РФ исключило проект Минтранса об ужесточении к правилам эксплуатации малых дронов из плана законопроектной деятельности на 2020 год.

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, передают «Известия». Законопроект Минтранса подразумевает обязательную сертификацию всех малых дронов, которая в настоящий момент необходима только для воздушных судов массой более 30 килограмм. Кроме того, владельцы беспилотников наравне с экипажами другого авиатранспорта должны будут проходить обязательную подготовку по федеральным авиационным правилам, наравне с экипажем другого авиатранспорта.

Согласно данным издания, инициатива о переносе внесения законопроекта в Госдуму исходила от Минтранса. В ведомстве уточнили, что в настоящее время работа над новым законом продолжается. Также прорабатываются вопросы об упрощенной сертификации дронов и обучении их пилотов.