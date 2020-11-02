Минздрав Украины назвал условие для локдауна на фоне пандемии COVID-19

Киев, 2 ноября. Власти Украины могут ввести строгую изоляцию на фоне пандемии коронавирусной инфекции, когда в стране показатель суточного прироста достигнет 20 тыс. случаев.

Заявление об этом сделал глава министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире «ТСН». Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что если число новых случаев COVID-19 возрастет до 20 тыс., то на Украине вскоре не останется больничных коек, в частности в мобильных госпиталях.

«Если мы дойдем до цифры 20 000 в сутки, у нас будет полная 100% заполненность коек вместе с мобильными госпиталями», — заявил глава ведомства.

Общая заполненность в больницах Украины, по состоянию на 31 октября, составила более 67%. По данным минздрава страны, во всех регионах этот показатель превышает 50%, самые высокие цифры фиксируются в Одесской и Житомирской областях.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Великобритания уже ввела строгий карантин. Режим жесткой изоляции объявлен на месяц, пишет Infox.ru.