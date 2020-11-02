Заболевшая COVID-19 роженица спрыгнула с окна больницы в Бердянске

Бердянск, 2 ноября. Жительница Украины спрыгнула с окна больницы через несколько дней после родов. Женщина осталась жива, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел в Бердянске 1 ноября. До этого 23 октября украинку доставили в роддом, где она прошла обязательный тест на наличие клеток коронавируса в организме. Результат исследования оказался положительным, в связи с чем ее перевели в специализированное учреждение. А спустя три дня она родила ребенка, состояние обоих оценивалось как удовлетворительное.

Накануне примерно в 10.00 роженица выпрыгнула из окна второго этажа, оставив записку. В результате инцидента женщина получила несколько травм, которые не представляют угрозы для ее жизни.

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей, в том числе у психиатра. В сообществе Бердянского территориального объединения в Facebook отмечается, что пациентка ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере.