СМИ: принц Уильям сохранял в тайне свое заражение коронавирусом

Лондон, 2 ноября. Герцог Кембриджский принц Уильям в апреле этого года заболел COVID-19, утаив это от народа Великобритании. Об этом сообщило издание The Sun, ссылаясь на источник.

Согласно данным источника, Уильям переболел тяжелой формой COVID-19. По данным СМИ, инфекция буквально сбивала принца с ног. В какой-то момент герцогу было настолько плохо, что ему было тяжело даже дышать. Однако член королевской семьи продолжал работать в обычном режиме.

Герцог Кембриджский решил сохранить информацию о заражении в тайне, поскольку он переживал, что эта новость вызовет панику среди британского народа. Особенно это было опасным на фоне новостей о заражении коронавирусом его отца, принца Чарльза, и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Уильям соблюдал режим самоизоляции в семейном доме Анмер Холл в Норфолке, где его лечили дворцовые врачи.