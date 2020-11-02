Приморье получило 72 млн рублей на закупку лекарств для людей с COVID-19

Владивосток, 2 ноября. Приморскому краю выделили 72 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с COVID-19, проходящих лечение дома, сообщается на портале краевого правительства.

Министерство здравоохранения региона уже закупает необходимые медикаменты. Отмечается, что к концу текущего месяца они поступят в медицинские учреждения. Решение о предоставлении денежных средств на обеспечение бесплатными лекарствами людей с коронавирусом, которые лечатся на дому, принял президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал 28 октября на совещании с членами кабмина.

Прежде Приморский край уже получал 12 млн рублей на препараты для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила глава регионального Минздрава Анастасия Худченко.

Недавно специалисты сообщили, какой фактор способен снизить риск заражения коронавирусом в пять раз. По словам ученых, люди, которые носят очки, реже заболевают COVID-19, передает Deita.ru.