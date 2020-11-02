Эксперты раскрыли наиболее востребованные профессии будущего в России

Москва, 2 ноября. Работодатели в ближайшие пять лет будут заинтересованы в специалистах по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data.

Соответствующие выводы экспертов были оглашены в докладе Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда». Кроме того, в перспективе возрастет роль разработчиков программного обеспечения, а также специалистов по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов, передают «Известия». Останутся популярными профессии интернет-маркетологов, администраторов баз данных и менеджеров по продаже бизнес-услуг.

Наименее востребованными оказались: секретари, администраторы, бухгалтеры, наборщики данных, торговые представители, внутренние аудиторы и юристы. Люди, которые занимаются физическим трудом тоже могут попасть под сокращение до 2025 года. Речь идет о механиках, ремонтниках, коммивояжерах и заводских рабочих.