Пособие по уходу за пожилыми людьми в 2021 году может получить увеличение

Москва, 2 ноября. Нижняя палата парламента РФ рассмотрит законопроект о ежемесячной выплате по 10 тысяч рублей для неработающих граждан, которые ухаживают за лицами старше 80 лет.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента фракцией ЛДПР. Текст документа у себя в Telegram опубликовал один из авторов этой инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Инициатива ЛДПР также подразумевает ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей с ежегодной индексацией для неработающих россиян, являющихся опекунами (попечителями) лиц, которые нуждаются в постоянном уходе. В настоящий момент сумма подобных выплат составляет 1200 рублей в месяц. При одобрении законопроекта, его вступление в силу запланировано на 1 января 2021 года.