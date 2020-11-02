Вильфанд рассказал о погоде зимой в России

Москва, 2 ноября. Морозная погода ждет россиян предстоящей зимой. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Зимняя погода в этом сезоне будет отличаться от прошлогодней, отметил синоптик. Это будет заключаться в неоднородности погоды и низких температурах, передает РИА Новости.

Прошлые зимы были относительно теплыми из-за воздушных масс, пришедших с запада и юго-запада. Однако в этом году повторения ситуации ждать не стоит.

Сейчас рано давать точные прогнозы, добавил синоптик. Однако Вильфанд уверен, что температура воздуха зимой будет превышать климатическую норму, но высоких отклонений не будет.