Эколог заявил о пользе пандемии коронавируса

Москва, 2 ноября. Люди в пандемию коронавируса стали бережнее относиться к окружающей среде. Об этом радио Sputnik заявил директор организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, вынудили людей больше времени проводить дома. Многие стремятся жить за городом и больше времени проводить на природе, отметил Пукалов.

«Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе. Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить где попало», — уверен эколог.

Пандемия все же оказывает на природу и негативное воздействие. Из-за новых реалий существенно увеличился объем мусора — люди часто используют маски, санитайзеры и перчатки. Пукалов все же считает, что это не так критично, положительных факторов гораздо больше.

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