Гоша Куценко записал для бывшей жены трогательный ролик

Москва, 2 ноября. Актер Гоша Куценко до сих пор любит свою первую жену актрису Марию Порошину. Об этом артист публично заявил в Instagram.

Марии Порошиной исполнилось 47 лет и Куценко решил оригинально поздравить мать своей старшей дочери Полины. Актер смонтировал небольшой видеоролик из архивных фотографий, которые «разбавил» обращением с добрыми пожеланиями.

«Ты наша звезда. Люблю тебя, как и прежде. Живу нашими воспоминаниями. Прости меня за все. Надеюсь, мы с тобой встретим эту старость, вспоминая наши приключения из 90-х», — заявил актер.

Порошина прокомментировала видеоподарок бывшего мужа и призналась, что не смогла сдержать слез. Она поблагодарила Куценко за дочь и назвала его «добрым, талантливым, мудрым и красивым».

Поклонники восхитились отношениями звезд, которые после расставания настолько трепетно друг к другу относятся. Куценко назвали «идеальным бывшим мужем», «настоящим мужчиной» и «искренним гигантом». Дочь Порошиной тоже поздравила маму постом в Instagram, сказав, что будет любить ее всю жизнь.

Гражданские супруги познакомились в театральном институте, когда Порошиной было всего 17 лет. Отношения пары продлились недолго, но они успели родить ребенка. Сейчас Полине уже 24 года.