Сборная ДНР по дзюдо взяла три медали на турнире в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 2 ноября. Дзюдоистки из ДНР стали триумфаторами турнира на «Тинькофф Арене» в Санкт-Петербурге. Юным спортсменкам удалось завоевать три медали.

На VIII Традиционном юношеском турнире по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина ДНР представляли 12 спортсменов — четыре девушки и восемь мальчиков. Три девушки завоевали две серебряные медали и одну бронзовую: Анастасия Акулова, Дарья Воловликова и София Юзык. Среди юношей главными достижениями были одно седьмое и два девятых места, передает ДАН.

Соревнования прошли 31 октября на «Тинькофф Арене». Из-за пандемии коронавирусной инфекции в них приняли участие около 400 дзюдоистов 2006–2007 годов рождения со всей России. Турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина проводится с 2013 года. За семь лет он приобрел мировую известность, каждый год собирая молодых спортсменов со всех уголков планеты.