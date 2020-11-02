Санду обходит Додона на выборах президента Молдавии

Кишинев, 2 ноября. Майя Санду, кандидат на пост президента Молдавии, обходит по результатам голосования в столице действующего главу республики Игоря Додона, передает ЦИК страны.

Согласно итогам обработки 98,6% протоколов, в Кишиневе 45% избирателей поддержали Санду, а за Додона проголосовали более 34%. На третьем месте расположился кандидат «Нашей Партии» и по совместительству мэр города Бельцы Ренато Усатый, за него голос отдали 9,5% избирателей.

Ранее президент Молдавии заявил о необходимости второго тура для избрания главы республики, так как ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. Новый этап состоится 15 ноября.

Игорь Додон после завершения выборов в воскресенье обратился к избирателям со словами благодарности за участие в плебисците. По данным ЦИК, по стране политик набрал 35,7% голосов, тогда как Санду чуть больше 32% голосов.