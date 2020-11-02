Автоэксперты дали советы по выбору машины в условиях кризиса

Москва, 2 ноября. Несколько правил помогут купить качественный автомобиль на вторичном рынке. Автоэксперты рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе подержанной машины.

Любой автомобиль нужно осмотреть на наличие неисправных механизмов и актуальность документов. Прежде всего необходимо проверить VIN-номер по базе ГИБДД. Этот 17-значный код позволит узнать информацию о производителе, характеристиках и годе выпуска транспортного средства.

Второй шаг заключается в проверке машины через Федеральную нотариальную палату. Это позволит выяснить нахождение или отсутствие автомобиля в списке заложенного имущества, передает Deita.ru.

Эти простые правила помогут выбрать хороший автомобиль на вторичном рынке. Эксперты призывают россиян внимательно относиться к этим проверкам, чтобы не потерять свои деньги.