Создатель хоррора «Прочь» займется ремейком «Людей под лестницей»

Вашингтон, 2 ноября. Джордан Пил может стать продюсером ремейка «Людей под лестницей». Режиссером оригинального фильма является Уэс Крэйвен, создавший Фредди Крюгера.

Зрители знакомы с Пилом по фильмам ужасов «Прочь», «Мы» и «Сумеречная зона». Сейчас режиссер пользуется большой популярностью и участвует во многих проектах. Вместе с ним над созданием ремейка будет работать сосценарист нового «Кэндимена» Вин Розенфельд, передает Collider.

Фильм «Люди под лестницей» стартовал на экранах в ноябре 1991 года. Его сюжет разворачивается вокруг мальчика, который вместе со своими друзьями проникает в чужой дом. Хозяевами дома оказываются безумные супруги, которые держат в подвале жутких чудовищ.