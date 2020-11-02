Таролог связала смерти Легкоступовой и Конкиной с «проклятием» воды

Москва, 2 ноября. Смерти ряда известных людей, в том числе певицы Валентины Легкоступовой и Софьи Конкиной, связаны со стихией, которая в этом году принесет еще немало жертв.

Трагические события в этом году связаны не только с пандемией коронавируса, отметила таролог Марианна Абравитова. В нынешний високосный год большую опасность представляет вода, передает Infox.ru.

«Он связан с энергией воды именно в точке смерти. Поэтому мы уже увидели не одну и не две звездные трагедии с утоплением или захлебыванием. Вода в этом году — это энергия смерти. Понимая это, мы знаем, чего нам стоит больше всего бояться», — пояснила экстрасенс.

Валентина Легкоступова, по словам супруга Юрия Фирсова, поскользнулась в ванной и ударилась головой, что и привело к смерти. Дочь актера Владимира Конкина София при загадочных обстоятельствах утонула в бассейне во время тренировки. Подобная участь постигла молодого российского актера Рената Кафиятуллина. От воды в этом году также погибли звезда культового сериала «Хор» Ная Ривера, модель и актриса фильмов для взрослых Галина Федорова.