Кровавая невеста и черный смурфик: как звезды шоу-бизнеса отмечали Хеллоуин

Москва, 2 ноября. Звезды отечественного шоу-бизнеса в 2020 году решили с размахом встретить День всех святых и продемонстрировали в Сети лица «нечисти» в разных вариациях.

Традиционно Хэллоуин отмечают в Западной Европе и США, однако последние годы праздник стал набирать популярность и в РФ. В 2020 году знаменитости подошли к празднованию «жуткой» ночи обстоятельно и продемонстрировали удивительные, страшные и эротичные образы.

Актриса Наталья Рудова примерила на себя образ кровавой невесты. Девушка выбрала пышную фату, узкий корсет и зловещий грим. Многие поклонники артистки назвали ее образ сексуальным и кровожадным. Однако нашлись недовольные тем, что Рудова решила отметить «западный» праздник, который чужд русским традициям.

Коллега Рудовой Настасья Самбурская тоже присоединилась к празднованию Дня всех святых и выбрала образ вампирши с красными глазами и черным одеянием. Компанию актрисе составит популярный комик Михаил Галустян в образе чернокожего смурфика с рыжими волосами. Подписчики сразу узнали шоумена, несмотря на грим. Скандально известная Самбурская получила в свой адрес шутки, что она показала свое «истинное лицо».

Актриса Анна Хилькевич выложила фото, на котором предстала в виде загадочной ведьмы в остроконечной диадеме. Пользователи Сети отметили, что даже в жутком «монстро-макияже» Анна выглядит женственной и красивой.

Самой «страшной» в этом списке оказалась журналистка Ксения Собчак. Ее образ зомби с белыми глазами и «сползающей» кожей действительно наводит страх. Фолловеры Ксении тоже поиронизировали на тему, что телеведущая наконец показалась в «натуральном» виде.

«Показала настоящую себя. 2020 год уже ничего не спасет», — пошутила подписчица.

Певица Анастасия Каменских покорила своих подписчиков в Instagram эротичным образом Калаверы Катрины. Вольная интерпретация мексиканского персонажа пришлась по душе поклонникам певицы. Большинство отметили откровенную сексуальность и органичность образа Каменских. Некоторые посчитали внешний вид певицы «бесовщиной».

Череду «шоубизных» красавиц разбавил не только Галустян, но и певец Дима Билан. Исполнитель выложил снимок, на котором предстал в гриме грустного персонажа. Подписчики Билана в комментариях пытались угадать на кого больше похож их кумир: Пьеро, Дракула, пират Джек Воробей или Джокер.