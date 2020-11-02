Граждане РФ смогут обратиться к судебным приставам через портал «Госуслуги»

Москва, 2 ноября. Россияне через личный кабинет Единого портала государственных услуг смогут узнавать информацию о долгах и общаться с судебными приставами.

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов рассказал «Российской газете», что еще в 2019 году служба одна из первых начала внедрение сервиса «Цифровое исполнительное производство», который предполагает добавление «реестровой модели» принудительного исполнения.

«Концепция целевой модели предполагает ведение исполнительного производства в электронном виде», — пояснил Аристов.

Он утверждает, что таким образом взыскатели смогут не выходя из дома инициировать принудительное исполнение. Кроме того, участники исполнительного производства посредством личного кабинета смогут получить доступ ко всей необходимой информации, направлять заявления, ходатайства и иные обращения, а также оплачивать свои задолженности.

«В настоящее время при активной поддержке Правительства Российской Федерации эта работа продолжается в плотном взаимодействии с Минцифры России», — уточнил глава ФССП.

По словам Аристова, в период второй волны пандемии коронавируса, ведомство приняло решение временно не взыскивать задолженность с банкротов и предоставить рассрочку предпринимателям, пишет Deita.ru.