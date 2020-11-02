Глава ВОЗ ушел на самоизоляцию после контакта с носителем коронавируса

Женева, 2 ноября. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. По словам Гебреисуса, никаких симптомов не наблюдается, а общее самочувствие стабильное.

«В ближайшие дни буду на самоизоляции в соответствии с протоколами ВОЗ и буду работать из дома», — заявил глава ВОЗ.

Накануне Гебреисус в рамках выступления на брифинге предупредил перенесших коронавирусную инфекцию о долгосрочных последствиях. Он отметил, что выявлен широкий спектр симптомов, которые со временем могут изменяться и усиливаться. К ним относятся кашель, утомляемость, воспаление органов и затруднения в дыхании.