Певицу Орлову в откровенном купальнике «разнесли» за использование фотошопа

Москва, 1 ноября. Певица Ольга Орлова опубликовала на странице в Instagram очередную фотографию в купальнике. Некоторые фанаты осудили снимок и оставили разъяренные комментарии.

Звезда выложила в Сеть фотографию в синем купальнике. Орлова легла в воду, облокотилась на руки и задорно посмотрела в камеру. При этом позой певица сделала особый акцент на своей груди, которая при первом просмотре сразу привлекает внимание. Под фотографией она намекнула подписчикам, что снова находится на отдыхе и для описания ее счастья «не нужно никаких слов».

Поклонники поддержали певицу. Они заявили, что завидуют Орловой, которая греется на солнце в такой холодный и не всегда приятный по ощущениям месяц. Фанаты пожелали певице хорошо отдохнуть «за нас всех».

Однако не все так радужно отреагировали на снимок исполнительницы. Многие заметили, что Орлова слишком часто отправляется путешествовать и дразнит счастливыми фотографиями своих поклонников, которые выбираются на моря раз в несколько лет. По их словам, на странице звезды только недавно прошла волна снимков в купальнике, а теперь им снова придется «любоваться» на отдохнувшее лицо знаменитости.

«А где вы трудитесь? Чтобы по пять раз в год на морях отдыхать!» — уточнил подписчик.

«Начинается, секс. Сейчас Оля пережарится на солнце и начнется повтор предыдущих поз», — вспомнил фанат прошлую серию фото от Орловой.

Другие подписчики не оценили манеру исполнительницы обрабатывать фото. По их словам, женщина стала слишком часто использовать фотошоп, чтобы улучшить свое лицо, кожу и фигуру без больших усилий.

«Не думаю, что это фото без фильтра», — заметил фанат.

«Куда же без «удачного» ракурса и ретуши», — прокомментировал другой.

Сейчас Орлова отдыхает на Мальдивах. В последний раз аналогичные фотографии в купальнике она публиковала в конце августа.