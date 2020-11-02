Ученые из США определили период антительного иммунитета к COVID-19

Нью-Йорк, 1 ноября. Антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев. Такой вывод сделали ученые из медицинского центра Маунт Синай в США.

Средняя продолжительность гуморального (антительного) иммунитета у людей, перенесших COVID-19 в легкой или умеренной формах, составляет пять месяцев, говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Science. Антитела в этот период могут либо защищать организм от повторного заражения коронавирусом, либо ослаблять вирус.

Ученые задействовали в своем исследовании 30 тысяч инфицированных COVID-19 человек. Научные сотрудники из Лондонского Имперского колледжа объявили, что в некоторых случаях действие антител может ослабевать уже через два месяца. Это касается тех, кто перенес болезнь бессимптомно, и пациентов старше 75 лет.