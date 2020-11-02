Канделаки: суррогатное материнство является уделом избранных

Москва, 2 ноября. Известная телеведущая Тина Канделаки высказала свое мнение по поводу суррогатного материнства. Она считает, что эта сфера является не очень развитой.

Журналистка призналась, что она рассматривает для себя возможность суррогатного материнства, так как ей уже скоро исполнится 45 лет, пишет Tatler. В данный момент Канделаки связана узами брака с российским бизнесменом Василием Бровко. Генеральный продюсер «Матч ТВ» познакомилась с предпринимателем 13 лет назад.

«Мне вот-вот исполнится 45 и общих детей с Васей у нас нет. Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы», — рассказала телеведущая.

Сейчас индустрия суррогатного материнства является не столь развитой, так как нет достаточного числа женщин, желающих стать суррогатными матерями. К этой услуге обращаются лишь избранные, однако Тина уверена, что через максимум 20 лет эта программа будет доступна всем. Звезда заявила, что после того как суррогатное материнство обретет популярность, наличие партнера уже потеряет свою эксклюзивность.

Сегодня представительница женского пола может работать, находясь при этом в декретном отпуске, отметила телеведущая. Она добавила, что деньги можно зарабатывать и на удаленной работе. По ее мнению, женщины и мужчины имеют равные права благодаря технологиям.